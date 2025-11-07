Gebze'deki ihmaller zinciri ortaya çıktı: Yıkım 'sürpriz' olmamış!

Gebze faciasının altından ihmaller zinciri çıktı. Bölgedeki metro projesinin şartnamesinde inşaattan zarar görebilecek 71 binanın kamulaştırılmasını öngören teknik rapor yer alıyordu. Ancak belediyenin başlattığı istimlak çalışmasını 2019’da projeyi devralan Ulaştırma Bakanlığı durdurdu. Geçen 6 yıl boyunca görev yapan üç bakan döneminde de şartname uygulanmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017’de Gebze–Darıca Metro Projesi’ne başlarken hazırlattığı ‘Akse Sapağı İstasyonu Kazı İksa Raporu’ gündeme geldi. Belediye bu rapor doğrultusunda inşaat çalışmasının zarar verebileceği 71 bina için istimlak kararı aldı. 16 bina istimlak edilip boşaltıldı. Ancak proje 2019’da Ulaştırma Bakanlığı’na devredilince çalışma durduruldu.

"ÇÖKME ZEMİNDEN"

Karar’dan Büşra Cebeci'nin haberine göre Bakanlık, kalan 55 bina için herhangi bir çalışma yapmadı. Aradan geçen 6 yılda görevde bulunan Cahit Turan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu dönemlerinde bu konuda adım atılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Bilir ailesinden dört kişiyi hayattan koparan olay gerçekleşti. Ortaya çıkan teknik rapor 'İstimlak çalışması tamamlansaydı facianın yaşanmayacağını' ortaya koydu. Bakanlık yetkilileri ise 'Çökme kötü zeminden' iddiasında bulundu.

FAALİYET RAPORU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporunda, metro güzergâhında bulunan 71 bina ve 156 bin 626 metrekarelik alan için kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Belediye, 2018’de de çalışmalara devam etti. 2019 yılı faaliyet raporunda ise 16 binanın istimlak edildiği, kalan 55 binanın kamulaştırma sürecinin sürdüğü belirtildi. Ancak aynı yıl, 4 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Gebze–Darıca Metro Hattı projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Devrin ardından bölgede hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmadı. Bugün dört canın hayatına mal olan çökme, 2017’deki raporda işaret edilen zemin risklerinin hiç dikkate alınmadığını gösterdi. Bölgedeki zemin riskleri, aradan geçen yıllara rağmen ortadan kaldırılmadı.

Kamulaştırma sürecinin durmasından sonra güzergâhta 24 bina tahliye edildi, ancak bu sayı belediyenin ilk planında yer alan 71 binanın hâlâ gerisinde.