Gebze Teknik Üniversitesi'nde oruç tutmayana ceza!

03 Nisan 2022 Pazar, 08:35

Ramazan ayı nedeniyle kurumların gerici hamleleri sürüyor. İstanbul’da bir okulda kantin dışında yemek yemenin yasaklanmasının ardından Kocaeli’nde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi de oruç tutanları cezalandıran bir karar aldı. Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, üniversitede ramazan ayı nedeniyle akşam iftar için yemek verileceği ancak öğlen yemeği yiyen personelin bundan ‘misafir ücreti’ karşılığında faydalanabileceği belirtildi.

Personele gönderilen yazıda şunlar denildi:

“04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca Personel Yemekhanesinde, üniversitemiz personel ve öğrencilerine kart sistemi dahilinde tek kullanımlık ücret karşılığında iftar yemeği verilecektir. Not: Gün içinde öğle yemeğinde kartını kullanan kişiler iftar yemeğini misafir ücret karşılığında yiyecek olup öğle yemeği hakkını kullanmayanlar ise iftar yemeğini kendilerine tanımlanmış günlük yemek fiyatı ile alabileceklerdir”

Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bilgilendirmeye 'GTÜ ailesi' diye başlayıp oruç tutan ile tutmayanları ayrıştıran, ötekileştiren ve ekonomik olarak cezalandıran bu uygulama derhal sonlandırılmalıdır. Kamusal alan tüm yurttaşların, hizmetlerden eşit yararlandığı bir alandır. Bu uygulama son dönemdeki örgün eğitimde hız kazanan laiklik karşıtı, gericileşme politikalarının bir devamı olarak karşımızdadır. Bu ayrımcı tutum aynı zamanda kamunun zarara uğratılması demektir. Üniversitelerimizin, isimlerinin gerektirdiği, bilimsel, laik ve demokratik ilkeler çerçevesinde ürettikleri ile konuşulması gereken bir dönemde bu tür ötekileştirmeler ile anılması utanç vericidir” diyen Bahadır şöyle devam etti: “Bilinmelidir ki, Eğitim Sen kamusal, laik ve bilimsel eğitimi, eğitim kademelerinin her aşamasında savunucusu olmuştur. Bunların karşısında olan politika ve uygulamalarla mücadele etmeye devam edecektir. GTÜ'deki ayrımcı uygulamaların geri alınması noktasında sürecin takipçisi olacağız. Üniversitelerin iktidarların borazancısı değil, bilimsel ve laik eğitimin yuvaları olduğu unutulmamalıdır”