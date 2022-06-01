Gebze’de dersten çıkarılan öğrencilere harem selamlık ‘değerler eğitimi’
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında öğrencilere ders saatleri içinde “değerler eğitimi” semineri verildi. Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır, ders saatlerinde seminer düzenlenmesinin yasal dayanağının olmadığını vurguladı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki okullarda, ders saatleri içinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında “değerler eğitimi” verilmesi tepki çekti. Bazı okullarda kız öğrencilerin sınıftan çıkarıldığı, sarıkla derse gelen kişilerin olduğu, imamların da eğiticiler arasında yer aldığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Müftülüğü, 24 Mart’ta ilçedeki okullarda “değerler eğitimi” semineri verilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurdu. Kaymakamlığın olur vermesiyle müdürlük, tarih ve saat planlamasının yer aldığı yazıyı 53 ilkokul, ortaokul ve liseye gönderdi. 9 Mayıs’ta başlayan seminerlerin saatlerinin, ders saatlerini kapsayacak şekilde planlanması ise tepki çekti. Bazı okullarda öğrencilerin, dersten çıkarılarak seminerlere katılmasının sağlandığı, veli izni olmadan seminere götürüldüğü, müftülük personelinin kız öğrencileri ve kadın öğretmeni sınıftan çıkardığı ve yalnızca erkeklere sunum yaptığı, semineri veren kişiler arasında sarıklı personellerin yer aldığı, imamların da seminerler için görevlendirildiği belirtildi.
Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır, ders saatlerinde seminer düzenlenmesinin yasal dayanağının olmadığını vurguladı.
EĞİTİM SEN: SUÇ İŞLENDİ
Bahadır, “Kız öğrencilerin dersten çıkarılması eğitimin birliğini ve karma eğitimi ortadan kaldırmıştır, yani suç işlenmiştir. Okulların herhangi bir dini etkinliğin mekânı haline getirilmesi, bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez” dedi.
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