Gebze'de gecekonduda yangın: 3 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 3 çocuk yaralandı. Anne ve babaları ise dumandan etkilendi.

Gebze'de gecekonduda yangın: 3 çocuk yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:26

Köşklü Çeşme Mahallesi 527'nci Sokak’ta yabancı uyruklu ailenin yaşadığı gecekonduda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken yangını fark eden aile panikle dışarı çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, vücutlarında yanık oluşan 3 çocuk ve dumandan etkilenen anne babaları, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı


Etiketler: #kocaeli #Gecekondu #Yangın

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