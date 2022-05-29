Gebze'de plastik fabrikasında yangın: 1 işçi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yangın, 29 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00 sıralarında Pelitli Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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