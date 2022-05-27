Ümraniye'de hurdalıkta yangın paniği: Balkona sığındılar

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İstanbul Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 09:52

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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