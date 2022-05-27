Ümraniye'de hurdalıkta yangın paniği: Balkona sığındılar

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:52

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.