Gebze'de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1'i ağır 5 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca ve pompalı tüfekli kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Güzeller Mahallesi 1984 Sokak’ta yer alan TIR parkında saat 01.30 sıralarında; aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfek ve tabancaların konuştuğu olay sonucunda S.Ç., B.Y, B.G, T.D. ile U.C. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalar ile yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan B.G.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Kabinede bir damat daha!
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt
- Demet Akalın'dan yeni bakana dikkat çeken yorum