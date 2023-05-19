Asker eğlencesinde pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı
Çorum’da asker eğlencesine gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi’nde asker eğlencesine gelen Samet Ç. ile Tolga A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu ayağına saçma isabet eden Musa Can U. yaralandı.
Her iki grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı Musa Can U. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra otomobil ile kaçan Samet Ç. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınırken olayın diğer şüphelisi Tolga A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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