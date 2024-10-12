Gebze'deki hayvan katliamı... Gebze Belediyesi önünde, şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil'in de katıldığı protesto eylemi düzenlendi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:53

Güncelleme: 12.10.2024 - 16:06

Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önünde dün çok sayıda sokak hayvanının ölü bulunmasının ardından hayvanseverlerin tepkisi sürüyor. Şarkıcı Hande Yener ile Seren Serengil'in de aralarında bulunduğu hayvanseverler, Gebze Belediyesi önünde hayvan katliamını protesto etti.

Gebze Belediyesi’ne ait hayvan barınağının önündeki çöp konteynerinde dün çok sayıda sokak hayvanının öldürülmüş halde bulunmasının ardından hayvanseverler protesto eylemi yaptı.

Gebze Belediyesi önünde toplanan hayvanseverler, AKP ve MHP'nin oylarıyla geçen yasama yılında TBMM'de hayvanlarla ilgili kanunun kabul edilmesine de tepki göstererek, "AKP halka hesap verecek, MHP halka hesap verecek" sloganları attı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün istifasını isteyen protestocular, eylem nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınmasına da "Çocuklar öldürülürken, istismara uğrarken, hayvanlar katledilirken neredeydiniz?" diye tepki gösterdi.

Hayvanseverden biri, üzerinde öldürülen köpeklerin fotoğrafının bulunduğu çelengi Gebze Belediyesi önüne bıraktı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları, güvenlik ekiplerince engellendi.

"SON İKİ AYDIR İNSAN OLMAKTAN UTANIYORUM''

Protesto eylemine katılan şarkıcı Hande Yener, yaptığı konuşmada, "Son 2 aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Aynı günde hem çocuk hem kadın hem hayvan öldürülüyor. Bunu mu hak ediyoruz biz" diye konuştu.

Seren Serengil de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e "Zinnur Bey Allah korkun yok, bizden mi korkuyorsun? Allah'ın yok ki senin" diye seslendi.

Belediye önündeki protestonun ardından yaşam hakkı savunucuları, suç duyurusunda bulunmak için Gebze Adliyesi'ne yürüdü. Güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binasına gelen hayvanseverler, toplu dilekçe vermelerinin engellenmesi de tepki gösterdi.

Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Yaşam Hakkı Savunucuları ve tüm Türkiye yurttaşlarının şikayet hakkı elinden alınmış durumda. Bu canilerin, Gebze Adalet Sarayı'ndaki vicdanlı hakim ve savcılar tarafından tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.