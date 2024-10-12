Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den hayvan katliamına ilişkin açıklama: 'Ansızın giren bir grup insanın...'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:13

Güncelleme: 12.10.2024 - 14:55

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi köpek, hayvanları hedef alan katliamların son örneği oldu.

Katliama ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Skandalı ortaya çıkaran hayvan hakları savunucuları, öldürülen hayvanların henzü beden sıcaklıklarını koruduğunu ve poşetlerin içinde anestezik bir ilaç da bulunduğu belirtti. Hayvan hakları savucunuları bazı hayvanları ise poşetin içerisinde canlı bir şekilde buldu.

Skandal büyük tepkiye yol açtı. Tepkilere gün boyu sessiz kalan Gebze Belediyesi'nin AKP'li başkanı Zinnur Büyükgöz, dün gece sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"MAKSATLI, ESASI OLMAYAN BİLGİLER SERVİS EDİLDİ"

"Söz konusu görüntüler maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edilmektedir" diyerek yaşananların bir katliam olmadığını iddia eden Büyükgöz şunları söyledi:

"Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz.

Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz.

"GÖRÜNTÜLER BİR GRUP İNSANIN CESETLERİ ORTAYA SAÇMASI İLE ORTAYA ÇIKTI"

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.

Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır."