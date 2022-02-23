“Geççek” sendikal hak mücadelesi veren emekçilerin şarkısı oldu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 17:31

İşçiler hak arama mücadelelerini bugün de İstanbul Kadıköy, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ’da düzenledikleri eylemlerle sürdürdü.

Günlerdir Yemeksepeti Genel Merkezi önünde düşük ücrete ve 'esnaf kurye' dayatmasına karşı eylemlerini sürdüren işçiler, bugün Kadıköy’de bir araya geldi. Mücadelelerini 23 gündür sürdüren Yemeksepeti çalışanları, Kadıköy İskelesi'nde basın açıklaması yaptı. “Boykota, direnişe devam” diyen işçiler, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı. İşçiler, vatandaşlardan da eylemlerine destek istedi.

Migros işçileri de dayanışma için Yemeksepeti işçilerinin yanında yer alarak eyleme destek verdi.

KADIN EMEKÇİLER TARKAN ŞARKISIYLA MESAJ VERDİ

Kocaeli'de 100'e yakın işçinin işten çıkartıldığı Farplas Otomotiv’de de işçilerin direnişi sürüyor. Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler 22 gündür fabrika önünde eylem yapıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi kadın işçiler bugün, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı eşliğinde oynadı.