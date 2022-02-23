CHP'li Başarır'dan Tarkan'a imzalı kitap: 'Karanlık günler geççek'
Sanatçı Tarkan'ın 17 Şubat Perşembe akşamı dinleyicilerle buluşan şarkısı 'Geççek', Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Son olarak, 'Beşli Çete' kitabı yayınlanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir kitabını da Tarkan için imzaladı. Başarır, "Ülkemde karanlık günler geççek" dedi.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.
BAŞARIR'DAN TARKAN'A İMZALI KİTAP
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Türkiye kamu ihaleleriyle büyüyen müteahhitleri anlattığı “Beşli Çete” kitabı, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı. Başarır, bir kitabını da son günlerde “Geççek” isimli şarkısıyla gündeme oturan Tarkan’a için imzaladı.
Başarır, kitabını imzalarken şu ifadeleri kullandı:
"Tabi ki ülkemde karanlık günler geççek. Güzel günler gelecek. Bu karanlık tablo bitecek. Bu karanlık insanlar gidecek. O yüzden kitabımı imzalayarak çok kıymetli sanatçımız Tarkan’a yollamak istiyorum. İyi ki var."
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