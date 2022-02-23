'Geççek' şarkısıyla gündeme gelen Tarkan ilk kez görüntülendi
Yeni şarkısı ‘Geççek’ ile Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan önceki gün aracında görüntülendi. Megastar, gazetecilere görüntü vermemek için geniş önlemler aldırdı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; özel arabası ile evinden çıkan ve stüdyoya giden ünlü şarkıcı, basın mensuplarına görüntü vermemek için önlemler aldı.
Siyah filmle kaplı otomobilinin içinde objektiflere yansıyan Tarkan, arabasından inmeden garaj kapısının açılmasını istedi. Görevlilerin isteğini yerine getirmesinden sonra da aracından inmeyen 'Megastar', kepenklerin kapanmasını bekledi.
Yine tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, bir süre daha aracından inmeyerek, görevlilerin etrafa dikkatlice bakmasını ve görüntü alınmamasını istedi.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Tarkan, sonrasında hızlıca stüdyoya girdi.
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