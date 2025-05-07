Gece anıt açılışı, gündüz eylem
Güzelbahçe ve Buca belediyeleri, Üç Fidan için gece anma etkinlikleri düzenledi. CHP’li Mahmut Tanal, “Deniz Gezmiş’lerin idamı siyasiydi, tıpkı bugün İmamoğlu’na kurulan tuzak gibi” dedi.
İzmir’de üniversite öğrencileri, üç fidan için Alsancak Garı’nda toplandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca “Kayyum rektör defol” yazılı pankart ile yürüyen öğrenciler, “Hak hukuk adalet”, “Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “Sermaye mezara emek iktidara” sloganları attı. Türkiye İşçi Partisi il örgütü de Alsancak Garı’nda toplanarak “Deniz olup memleketi kurtaracağız” pankartı ile Kıbrıs Şehitler Caddesi boyunca yürüdü.
Güzelbahçe Belediyesi ise önceki gece 02.00’de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın katılımıyla gece “Üç Fidan Anıtı” açtı. Ardından 04.00’te Buca Belediyesi’nin “Üç fidan anma konseri ve yürüyüşüne katılan Tanal, “Deniz Gezmiş’lerin idamı siyasiydi. Bugün de İmamoğlu’nun cezaevinde kalması yine siyasi” dedi.
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