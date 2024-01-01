Gece kulübünde kavga eden alkollü şahıs, Marmaray’dan atlayarak intihar girişiminde bulundu!

Bostancı Marmaray durağında alkollü şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray’da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 08:33
Gece kulübünde kavga eden alkollü şahıs, Marmaray’dan atlayarak intihar girişiminde bulundu!
Abone Ol google-news

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bostancı Marmaray durağında yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen erkek bir şahıs, gece kulübünde alkol alıp başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kavga, kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı.

Kavga eden şahıs gece kulübünün karşısında yer alan Marmaray’a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada şahıs kendisini raylara bıraktı.

DURUMU AĞIR

Raylara atlayan şahıs ağır yaralandı. Durumu ağır olan şahıs Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.


Gece kulübü kavga marmaray intihar

İlgili Haberler

‘Çocuklarım aç’ diyerek intihar girişiminde bulunan yurttaşın eşi konuştu: ‘Gıda yardımı için oraya gitmişti’

‘Çocuklarım aç’ diyerek intihar girişiminde bulunan yurttaşın eşi konuştu: ‘Gıda yardımı için oraya gitmişti’
Trabzon'da baba, kızını öldürdü: Aynı silahla intihar etti!

Trabzon'da baba, kızını öldürdü: Aynı silahla intihar etti!
Türkiye AVM'deki acı olayı konuşuyor... Bakan Yerlikaya'ya 'intihar' sorusu

Türkiye AVM'deki acı olayı konuşuyor... Bakan Yerlikaya'ya 'intihar' sorusu

En Çok Okunan Haberler