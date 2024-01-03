Gece şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralı!
Diyarbakır’da şarja takılan telefonun alev alması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu yaralandı.
Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı.
TELEFON ALEV ALDI
İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.’nın (30) şarjda bıraktığı cep telefonu alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3), dumandan etkilendi.
Alevleti fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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