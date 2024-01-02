Üst düzey akıllı telefonlarda lider markalar belli oldu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:18

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:18

Akıllı telefon dünyasında giriş, orta ve üst düzey olmak üzere farklı modeller yer alıyor. Apple, giriş ve orta segment tarafında çok fazla adını duyurmazken, uzun bir süredir premium tarafta liderliği üstleniyor. Counterpointi Research tarafından yayınlanan yeni raporda ise Apple, 2023 yılında üst seviye modellerde yüzde 71'lik pazar payı elde etti.

Apple'ı yüzde 17 pazar payı ile Samsung takip ederken, üçüncü sırada yüzde 5 pazar payı ile Huawei yer aldı. Huawei hatırlatmak gerekirse ABD ambargosu altında ve pek çok yasakla karşı karşıya olmasına rağmen üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

2024 YILINDA AKILLI TELEFON TARAFINDA PREMIUM MODELLERİN ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bu sıralama 600 dolar ve üstü fiyatlandırmaya sahip modelleri kapsayacak şekilde yapıldı.

Apple her ne kadar liderliği üstlense de 2022 yılında yüzde 75 seviyesindeydi ve 2023 yılında yüzde 71'e düşmesi aslında pazar payında gerilemeyi işaret ediyor.

2024 yılında ise üst düzey telefon pazarına olan ilginin artması bekleniyor. Çünkü pek çok kişi artık telefonlarını en iyi özelliklerde seçerek, uzun yıllar sorun yaşamadan, güncelleme alarak kullanmak istiyor.