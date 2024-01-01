Özgür Özel'den siyasi parti liderlerine yeni yıl telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını telefonla arayarak, yeni yıllarını kutladı.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:10
Özgür Özel'den siyasi parti liderlerine yeni yıl telefonu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarının yeni yılını telefon ile kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da arayarak yeni yıllarını kutlayan Özel, acıların olmadığı, barış, huzur ve sağlık dolu bir 2024 yılı diledi.


Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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