Gece 'uyuşturucu' önergesine ret, sabah ünlülere operasyon! 'Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması' önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet (TBMM) Meclisi genel kurulunda uyuşturucu ile ilgili önergenin AKP ve MHP tarafından reddedildiğini duyurdu.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla verilen meclis araştırma önergesi için oylama yapıldı.

Şanlıurfa Vekili Tanal, önergenin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurarak “Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla verilen bu Meclis Araştırma Önergesi, gençlerin korunmasını hedefleyen toplumsal ve halk sağlığı temelli bir girişim niteliğinde. Ancak önerge, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Gençlerimizin geleceğini korumak, uyuşturucu bataklığına sürüklenen çocuklarımızı kurtarmak için atılması gereken adımlar, siyasi hesaplara kurban edilmemelidir. Uyuşturucu ile mücadele bir parti meselesi değil, bir millet meselesidir. Reddedenler bu sorumluluğun altında kalacaktır” dedi.

"AKP MİLLETVEKİLLERİ MECLİS’E GELMEDİ"

AK Parti vekillerinin Meclis'e gelmemesini de eleştiren Vekil Tanal “AKP milletvekilleri Meclis’e gelmedi, TBMM bugün de kapandı. Milletin iradesine saygı duymayan bu anlayış, demokrasiyi kilitliyor. Meclis’i çalıştırmayan iktidar, millete hizmet edemez” ifadelerini kullandı.

GECE ÖNERGEYE RET, SABAH ÜNLÜLERE OPERASYON

Öte yandan bu gelişmenin ardından, sabah ünlülere "uyuşturucu" operasyonu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.