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Gece yarısı bir garip olay: Bekçi, bekçiyi yakaladı!

Gece yarısı bir garip olay: Bekçi, bekçiyi yakaladı!

25.07.2025 17:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gece yarısı bir garip olay: Bekçi, bekçiyi yakaladı!

Osmaniye'de bekçi kılığına girerek yurttaşlardan para isteyen şahıs, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı. Şahsın daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Osmaniye'de sahte bekçi kılığına girerek vatandaşlardan para isteyen bir kişi, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı. Şahsın daha önce de benzer dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.

YAKAYI ELE VERDİ

Sahte bekçi kılığına girerek vatandaşlardan para talep eden bir kişi, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelinin, geçmişte de aynı yöntemle insanları dolandırmaya çalıştığı ve birçok kişiden para istediği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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