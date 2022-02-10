Gece yarısı yapıldı... Benzin ve motorinde 'gizli zam'
Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin ve motorine 2’şer kuruş zam yaptı.
Benzin ve motorinde, gece yarısı “gizli” zam yapıldı. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece benzin ve motorine 2’şer kuruş zam yaptı.
KRT'den Olcay Özdilek'in haberine göre zammın ardından (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa çıktı. Motorinin litresi de 15 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükseldi. Katkılı benzin ve motorinin satış fiyatı, normaline göre 2’şer kuruş daha pahalı. Geçen hafta da benzin ve motorine 3’er kuruş “gizli” zam yapılmıştı.
Kaynaklar, Ocak ayı içinde de peş peşe benzin ve motorin fiyatlarının kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığını kaydederek, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.
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