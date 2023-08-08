Geçen ay ortaya çıkan veri sızıntıları ‘Dark Web’ konusunu yeniden gündeme taşıdı: ‘Şifre çalmak 50 dolar’

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Veri sızıntısı iddiaları tartışılırken Dark Web konusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar veri sızıntısının olduğu dönemlerde Dark Web gibi mecralara ilginin arttığını belirtirken, şifrelerin 50 dolar gibi bir fiyata satıldığını belirtti. Cumhuriyet konuya ilişkin adli bilişim uzmanı İsa Altun ve Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır ile konuştu.

İZİ SÜRÜLEMESİN DİYE...

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, “İnternet sadece insanların bir araya geldiği bir mecra olmaktan çıkıp uluslararası suç örgütlerinin bir araya geldiği, suç unsuruna konu olan tüm kıymetli şeylerin pazarlandığı bir platform haline dönüştü. Bugün ülkemizde bilgileri çalınan bir kredi kartı ülkemiz sınırları içinde değil de bir Orta Amerika ülkesindeki suç çetelerine satılıyor ki izi sürülemesin. Özellikle suç organizasyonlarının kullandığı Dark Web özellikle saklanmış ve arama motorlarıyla erişilemez yapılmış deep web’in bir kısmı” dedi. Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sağlık kuruluşları tarafından toplanan veya oluşturulan kişisel sağlık bilgileri, siber suçlular tarafından oldukça ilgi görüyor. Infosec Enstitüsü’ne göre, kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgiler karaborsada 1-2 dolara satılıyorken sağlık verileri 363 dolara kadar satılabiliyor. Tıbbi kayıtların oldukça değerli olduğunu çünkü siber suçluları, tıbbi koşullardan yararlanıp e-posta, telefon veya SMS yoluyla kişilerin rahatsızlıklarını öne sürerek onları hedef almak için kullanıyorlar.”

SUÇ TARİFESİ KABARIK

Dark Web’in suç tarifesini araştıran Altun ulaştığı bilgileri şu şekilde özetledi:

“Dark Web’de şifre çalmak 50 dolar, kötü amaçlı yazılım yüklemek 50 dolar, software yazılımla uzak masaüstü kontrol aracını ele geçirmek 100 dolar, plastik üzerine klonlanabilen kredi kartı bilgisi 10 dolar, banka hesabı giriş kullanıcı adı ve şifre 5 dolar, e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı 100 dolar ve pasaport kopyası 25 dolar. Dark Web’i özellikle merak eden ergen yaştaki çocuklar için büyük tehlikeler oluşturuyor. Gençler özellikle merak duygusunun en yoğun olduğu ergenlik döneminde dark Web’e girdiklerinde başları belaya girebilir. Yasadışı tüm oluşumların yer aldığı bir arenada kiralık katiller, uyuşturucu, pornografik öğeler, pedofiller ve çocukların istismarı ile ilgili videolar, terör örgütlerine eleman kazandırmak isteyen çeteler, silah satışları yer almaktadır.

Sağlıklı insanların bu alana girmesi akıl ve izanla izah edilecek bir şey değildir.”

YURTDIŞI NUMARALARIYLA DOLANDIRICILIK

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, “Burada daha çok insanlar bunu kötü amaçlar için kullandıkları için adı Dark Web diye sunuluyor. Geçtiğimiz ay da veri sızıntılarının sonucunda WhatsApp’tan birçok insan aranmaya başladı. Yurtdışı numaralarından aranarak dolandırıcılığa maruz bırakılıyor vatandaşlar. Buradaki o bilgilerin böyle kullanılması çok normal. Deep Web, dolandırıcılık için zaten önceden kullanılıyordu. Bu dönemde de artmasının sebeplerinden biri geçen ay yaşanmış olan bu veri sızıntıları. Veri sızıntısı olduğunda, vatandaşların verileri ele geçirildiği için bu işler daha yoğun olarak artmaya başlıyor ve vatandaşların zararına oluyor. Bunun önlemini devletin bu sızıntılar olmadan önce alması gerekiyor. Çünkü bilgiler yayılmaya başladıktan sonra bunun önünü almanız çok mümkün değil.”