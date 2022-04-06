'Geçinemeyenler' zamları taneyle aldıkları sebzelerle protesto etti

06 Nisan 2022 Çarşamba, 22:07

'Geçinemiyoruz' adıyla bir araya gelen vatandaşlar, bugün bir kez daha Kadıköy'de eylem yaptı.

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Nuh Köklü heykeli önünde buluşan vatandaşlar, 'Tane tane alıyoruz, mutfakta yangın var. Geçinemiyoruz' yazılı pankart açtı. Vatandaşlar, 'Tane biber 4,80', 'Tane salatalık 4,55' yazılı dövizleri taşıyarak “Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” ve “Geçinememekten bıktık usandık” sloganları attı. Eyleme HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da destek verdi.

TEK TEK SEBZELERİ SIRALADI



Toplam 35 lira 46 kuruş tutan alışverişini paylaşan Cihan Uyanık, yere serdiği kartonun üzerine tek tek sebzeleri sıraladı. Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş da aldığı domatesi göstererek protestoya destek verdi.

Protestocu grup adına açıklamayı yapan Özlem Hacıoğlu, şunları söyledi:

TÜİK, geçtiğimiz günlerde yıllık enflasyonu açıkladı; yüzde 61. Bağımsız kuruluşlar ise yüzde 142. Marketlere, pazarlara girdiğinizde ellerimiz boş çıkıyoruz. Tarım ülkesi Türkiye'de tarımsal ürünlere fahiş fiyatlarla ulaşıyoruz. Halihazırda ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle halkın gıdaya ulaşımı imkansızlaşırken geçtiğimiz ay yapılan KDV indirimi de fiyatlara yansımadan boşa düştü.

"ÖNÜMÜZDE BİZLERİ BÜYÜK BİR GIDA KRİZİ BEKLİYOR"

Üretimde dışa bağımlılık, ekonomik kriz nedeniyle tarımda ihracata öncelik verilmesi, çiftçiye dönük sübvansiyonların yetersiz olması, tarımsal alanların, zeytinliklerin, inşaat sermayesi için imara açılması ve tabii kapitalist sistemin yarattığı iklim krizinin bir sonucu olarak önümüzde bizleri büyük bir gıda krizi bekliyor.

Bütün bunların tek bir sorumlusu var, o da AKP iktidarıdır. 20 yıllık iktidarları boyunca uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu tarımsal destek azaldı; küçük üreticiler büyük şirketler karşısında güçsüz, çaresiz, korunmasız bırakıldı. Artan döviz maliyetleri ile ithalata dayalı mazot, gübre, zirai ilaç, tohum üreticinin de belini büktü.

"TARIMSAL GİRDİLERİ İHRACATA MECBUR BIRAKMAK CİNAYETTİR"

Verimli toprakları yüksek tarımsal üretim potansiyeline sahip bir ülkeyi üretmek yerine ihtiyacını bile karşılayamaz hale getirmek, tarımsal girdileri ihracata mecbur bırakmak cinayettir. Her geçen gün katlanarak artan maliyetler üreticiyi üretemez, halkı da tüketemez hale getirdi. Canımızdan bezdirdi. Tencere boş, sofrada aş yok, mutfak yangın yeri, geçinemiyoruz. Meyve sebzeyi tane tane alır hale gelmemizin sorumluları, yüzleri kızarmadan tarımda Avrupa birincisi, dünya onuncusu olduğumuzu söylüyor; utanmıyorlar.

Dışa dayalı tarım politikaları sebebiyle çiftçi tarlasını ekmeyip terk ediyor, halk meyve ve sebzeye ulaşamayacak hale geliyor, mutfaklar yanmaya devam ediyor. Vatandaş ıspanağı, pırasayı, patatesi unuttu. Beslemiyoruz, geçinemiyoruz, tüketmeden tükeniyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Tarımsal girdi ürünlerde dışa bağımlı politikalardan vazgeçin. Tarımsal üretim için kullanılan mazottan, zirai ilaçtan ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın. Yapılan zamları geri çekin, tarım alanlarını, zeytinlikleri, tüm dikili alanları koruyun. Rant için mevzuat düzenlemeyin. Tarımda emek sömürüsünü önleyin. İnsanca yaşamak hakkımız.”