Gediz pırıl pırıl aksa ne deniz marulu kalır ne müsilaj

11 Kasım 2021 Perşembe, 14:47

İzmir Körfezi'nde ortaya çıkan deniz yosunları maalesef temizlik çalışmalarının ardından yeniden yayılmaya başladı.

Özellikle de İnciraltı kıyılarında görülen deniz yosunları, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı Çakalburnu Lagünü'nü endişeye düşürdü.

Deniz marulu sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalabiliyor.

Besin açısından zengin, akıntının olmadığı, su sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu sığ bölgelerde çoğalma elbette daha çok.

Ne yazık ki bu marulların denizdeki bitkisel faunayı baskıladığı ve bundan faydalanamayan balıkları da olumsuz etkilediği bir gerçek.

Eğer önlem alamazsak, evsel atığın artması, azot, fosfat, nitrat seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak deniz marulları üremeye devam edecek.

Lakin deniz marulunun görülmesi demek önceden bir uyarı aslında.

Neden mi?

Müsilaja sebep olan birçok faktörden biri deniz marulunun varlığı…

Deniz marulunun üremesini yavaşlatabilir yahut engelleyebilirsek ileride kirlilik sonucu oluşabilecek müsilaj tehlikesinin de önüne geçmiş olabiliriz belki de…

İzmir Körfezi’nin kirlenmesi uyarıları ilk olarak 1930 yılında yapılmasına rağmen o günden bugüne körfezi yeterince koruyamadık sanırım.

Şu bir gerçek ki İzmir Körfezi 2002 yılına kadar foseptik gibi kullanıldı.

Şükürler olsun ki 2002 yılında Büyük Kanal Projesi ile körfez nefes almaya başladı.

Görünen o ki halen kaçak girişler mevcut.

Önümüzde Gediz Nehri örneği var.

Gediz Nehri ve kollarına yapılan evsel ve endüstriyel atık su deşarjları, hayvancılık faaliyetleri ve katı atık sızıntı suları var. Arıtılmadan yapılan evsel ve endüstriyel atık su deşarjlarının su kalitesinde yarattığı etkiler net olarak görülmekte.

Ama Gediz'in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz körfez mümkün değil.

Tüm bunlara bakıldığında acilen önlemler almamız şart.

Gediz Nehri’nin kaynağı olan Murat Dağı ile çevresinin korunması için buranın milli park ilan edilmesi ile başlanılabilinir mesala.

Gediz Nehri’ni kurtarmak demek İzmir Körfezi’ni kurtarmak demektir.

Yine Alaşehir Çayı üzerinden Gediz Nehri’nin dolayısıyla Gediz Havzası’nda bulunan su kaynaklarının ve Ege Denizi’nin kirlenmesinin önüne geçmek için ilgili bakanlıklar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar işbirliği yapmak zorundadır.

Gediz Deltası neredeyse 400 kilometrelik bir güzergahtır.

Bakıldığında işimiz zor olsa da herkes kirletmeyi bırakmak mecburiyetindedir.

Kirlettirmeyeceğiz, el birliğiyle burayı koruyacağız.

Gediz Nehri pırıl pırıl aksa ne deniz marulu kalır ne de müsilaj…

Tertemiz bir İzmir Körfezi olur, tertemiz bir deniz olur.

Hepimiz İzmir Körfezi’nin muazzam zenginliğini ve güzelliğini biliyoruz.

Ama nasıl kirlendiğini, nasıl zehirle karıştığını ve nasıl bozulduğuna da şahit oluyoruz.

Gelin buna izin vermeyelim!

Hep beraber Gediz Nehri ile İzmir Körfezi’ni barıştıralım…