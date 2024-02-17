Gediz’de 'motorlu testere' hırsızları tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının failleri, polis tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:20
Gediz’de 'motorlu testere' hırsızları tutuklandı
Abone Ol google-news

Gediz’de esnaflık yapan O.A.’nın işyerinden geçtiğimiz hafta gecenin geç saatlerinde 58 bin TL değerinde motorlu testere çalan şahıslar Gediz polisinin çalışmaları sonrası yakalandı.

Hurdacılık yapan R.P. (35) ile Ö.A., (22) O.A.’nın işyerine girerek 6 adet motorlu testere çaldılar. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine çalışmalarına başlayan Gediz Polisi yaptıkları incelemeler sonrası R.P ile Ö.A.’nın hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettiler.

Göz Atın
43 nerenin plakası? 43 plaka kodu hangi şehre ait?

43 nerenin plakası? 43 plaka kodu hangi şehre ait?
Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı!

Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı!

Çalınan 6 adet motorlu testere ise Uşak’a bağlı Sivaslı ilçesinin Yayalar köyünde ele geçirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kütahya haberleri

İlgili Haberler

Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi

Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi
Çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı: Hırsızı arkadaşları kurtardı

Çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı: Hırsızı arkadaşları kurtardı
Eskişehir’de 9 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı

Eskişehir’de 9 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”
CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…