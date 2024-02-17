Gediz’de 'motorlu testere' hırsızları tutuklandı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının failleri, polis tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Gediz’de esnaflık yapan O.A.’nın işyerinden geçtiğimiz hafta gecenin geç saatlerinde 58 bin TL değerinde motorlu testere çalan şahıslar Gediz polisinin çalışmaları sonrası yakalandı.
Hurdacılık yapan R.P. (35) ile Ö.A., (22) O.A.’nın işyerine girerek 6 adet motorlu testere çaldılar. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine çalışmalarına başlayan Gediz Polisi yaptıkları incelemeler sonrası R.P ile Ö.A.’nın hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettiler.
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Çalınan 6 adet motorlu testere ise Uşak’a bağlı Sivaslı ilçesinin Yayalar köyünde ele geçirildi.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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