Geleceğin Bilim Lideri seçildi: Dr. San Martin’den 'Döngüsel Beslenme' devrimi!

Sabri Ülker Vakfı, kuruluşunun 10. yılında "Geleceğin Bilim Lideri Ödülü"nü uluslararası arenaya taşıdı. Gıda, beslenme ve metabolizma alanındaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananı, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden biyokimyager Dr. Maria Elsa Pando San Martin oldu.

İstanbul’da düzenlenen törende ödülünü alan San Martin, tarımsal bir atık olan patates kabuklarını kullanarak geliştirdiği, özellikle ileri yaştaki bireyler için hayati önem taşıyan "Vitamin B12 taşıyıcı sistemi" ile bilim dünyasının dikkatini çekti.

ATIKLAR BİYOMEDİKAL ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR

Dr. San Martin liderliğindeki proje, gıda sanayisinde atık olarak görülen patates kabuklarından elde edilen özel bir nişasta ile ağızda 60 saniyeden kısa sürede eriyen filmler üretiyor. Yutma güçlüğü çeken bireyler için büyük kolaylık sağlayan bu teknoloji, Vitamin B12’nin doğrudan emilerek sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor. Bu yöntemle hem döngüsel ekonomiye katkı sunuluyor hem de yüksek katma değerli bir biyomedikal ürün elde ediliyor.

MURAT ÜLKER: "BİLİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK BİR SORUMLULUK"

Törende konuşan Murat Ülker, Ülker ailesi olarak bilime ve insanlığa hizmet edenleri desteklemekten gurur duyduklarını belirtti. Kurucuları Sabri Ülker’in "insana fayda sağlama" ilkesini hatırlatan Ülker, vakfın yönetimindeki yeni kuşağa teşekkür ederek organizasyonun genç ve dinamik yapısına dikkat çekti.

YAHYA ÜLKER: "BİLİM VARSA UMUT VARDIR"

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker ise vakfın küreselleşme vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Bilimin gerçek değeri insan hayatına dokunduğu yerde ortaya çıkar. 10 yıl önce küçük bir adımla başladık, bugün dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan küresel bir platforma dönüştük. Gelecek, birlikte üretenlerin olacak."

KÜRESEL BİR BAŞARI HİKAYESİ

Ödülün sahibi Dr. San Martin ise araştırmasının takdir edilmesinden duyduğu onuru dile getirerek, "Sağlık ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yaklaşımlar, geleceğin beslenme çözümlerinde belirleyici olacak" dedi. San Martin, kariyeri boyunca Omega-3 türevleri ve antioksidan lipid teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, çok disiplinli projelerin lideri olarak biliniyor.