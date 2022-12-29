Geleceğin çiftçileri Nilüfer’de yetişiyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:50

Nilüfer’i bir tarım kenti yapmak için yıllardır çok sayıda projeyi hayata geçiren, toplumun birçok kesimini tarımla buluşturan Nilüfer Belediyesi, çocukların da tarımın önemini kavrayarak yetişmeleri için 2022 yılında çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocukların tarımla ilgili temel bilgileri edinmeleri için Ürünlü Mahallesi’nde 5 buçuk dönümlük arazide ekolojik koşullarda tarımsal üretim yapılan Kent Bostanları yıl boyunca çocukları ağırladı.

Nilüfer Kent Bostanları çalışanları ayrıca Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşleri de ziyaret ederek, bahçede çocuklara tarımla ilgili bilgiler verdi.

Yıl boyunca farklı okullardan 650’yi aşkın anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gruplar halinde Kent Bostanları’na gezerek burada yetişen bitkiler hakkında bilgiler aldı. Kent Bostanları’nı gezen çocuklar, ekolojik şartlarda yetiştirilen sebze, meyve ve tıbbi aromatik bitkileri yakından inceledi. Yazlık ve kışlık meyve ve sebzelerin neler olduğunu öğrenen minikler, ürünlerin yetiştirildiği parselleri gezdi. Kompost ünitesini de ziyaret eden anaokulu öğrencileri, kompostun ne tür ürünlerden elde edildiğini, ne işe yaradığını ve evlerinde bunu nasıl yapacaklarını öğrendi. Tohum Kütüphanesi’ni de ziyaret eden çocuklar, sebze fidesi ekme pratiği de yaparak ilk tarım uygulamalarını gerçekleştirerek tarımla da tanışmış oldu.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Rotary Kulübü iş birliğiyle Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle Türkiye’de örnek bir çalışma da gerçekleştirdi. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda atıl durumda bulunan 480 metrekare alanda oluşturulan serada öğrenciler Nilüfer Rotary Kulübü’nün desteği ve Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla ekolojik tarım koşullarına uygun ürün yetiştirdi. Öğrencilere, toprak ve tohum desteğinde bulunan Nilüfer Belediyesi, serada verimli ürün yetiştirilmesi amacıyla da sera düzeni, gölgelendirme ve sulama aşamalarında eğitimler de verdi. Uygulama yaparak tarımı öğrenen Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu Tarım Atölyesi öğrencileri ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Seranın işlevsel duruma gelmesinde de büyük emek harcayan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay’ın yönlendirmesi ve Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu Tarım Teknolojisi Öğretmeni Ziraat Yüksek Mühendisi Meryem Bayrak Yurtsever eşliğinde marul, havuç, brokoli gibi mevsime uygun sebzeleri tarım kimyasalı kullanmadan yetiştirmeyi öğrendi.