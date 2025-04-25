Geleceğin hastalık tarama modeli: Ruh sağlığı check-up

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:40

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, bu kapsamda ruh sağlığı check-up programları geliştirdi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Erhan Yüksek, “Ruh sağlığının değerlendirilmesi çok hassas bir konudur. Çoğu insan kendi yaşamında derinden hissettiği ve düşündüğü şeyleri kendince değerlendirir ve bunları nereye koyacaklarını bilemezler. Bu tür programlar, bir profesyonel ile ilk teması sağlaması açısından büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Bu program sayesinde birey, ruhsal bir sorunundan habersiz yıllarca geçen sürecin önüne geçebilir ve profesyonel destek alma fırsatı yakalayabilir. Bizim programımızda ruh sağlığı, ayrıca hafıza, beslenme ve biyokimya testleri bir araya getirilerek bireyin genel sağlık durumu, çok daha geniş bir perspektiften ele alınır" dedi.

'HASTALIĞI YAVAŞLATIYOR'

Biyokimya testleri ve ruh sağliği kan testlerinin, ruh sağlığını belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Yüksek, "B12 vitamini eksikliğinin unutkanlık ve depresyon belirtileriyle ilişkili olduğu, D vitamini seviyesinin düşük olmasının ise anksiyete riskini artırdığına dair kanıtlar var" diye konuştu. Yüksek, şunları kaydetti: “Erken teşhis ve önleyici sağlik hizmetleri psikiyatrik hastalıkların büyük bir kısmı yıllar içinde gelişiyor ve çoğu hasta, belirtiler dayanılmaz hale gelene kadar profesyonel yardım almaktan kaçınıyor. Oysa, erken teşhis edilen psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi süreci çok daha başarılı oluyor. Örneğin, Alzheimer hastalığının erken dönemde tespit edilmesi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatan önlemlerin daha erken alınmasını sağlıyor. Aynı şekilde, depresyonun ilk evrelerinde başlanan tedaviler, ilerleyen aşamalara göre çok daha etkili sonuçlar veriyor."

'YAŞAM KALİTESİ ARTIRILABILIYOR'

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikoloğu Mert Kaya da "Ruh sağlığı check-up programları, bireyin sadece anlık şikayetlerine değil, uzun vadeli ruhsal ve bilişsel sağlığına da odaklanarak kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Erken teşhis ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sayesinde bireylerin yaşam kalitesi artırılabiliyor ve ileride oluşabilecek psikiyatrik ya da nörolojik hastalıklar önlenebiliyor" dedi.