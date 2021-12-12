Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anısını anlattı

12 Aralık 2021 Pazar, 13:13

Eski TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanı, Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı Kasımpaşa'da bankacılık yaptığını hatırlatarak, Erdoğan'la olan bir anısını anlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Güzeldülger şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Kasımpaşa’da tüccar iken ticari işletmeyi başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Ben Kasımpaşa’da bankacılık yaptığım için biliyorum. Oradaki muhitten duyduğum şuydu. Cumhurbaşkanı ticarette başarısız olunca ‘Biz ticarette beceremedik, herhalde bizim rızkımız siyasettedir” deyip siyasete girmiştir yani. Anlatabildim mi? Ticarette başarısız olduğu kanıtlanmıştır. Bilmez yani."

Nevşin Mengü’nün “Bu da bomba oldu Abdullah Bey” sözlerine Güzeldülger, “Ben biliyorum. ‘Siyasette rızkımızı arayacağız’ demiştir yani, kendi ağzından çıkmış cümledir” karşılığını verdi.