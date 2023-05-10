Gelecek Partili Emine Ercandoğdu öldürüldü: Dilek İmamoğlu'ndan tepki

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:52

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:04

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün meydana gelen olayda, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı Tuncay Gülenç isimli erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gülenç, cinayet sonrası oğlunun mezarının başına giderek aynı silahla yaşamına son verdi.

'KELİMELER KİFAYETSİZ'

Ercandoğdu'nun öldürülmesine tepki yağdı. Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu'yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun.”

İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım

Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim..

Kelimeler kifayetsiz…

Seni asla unutmayacağız..

Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim.

Mekanın cennet olsun.@GelecekPartiTR pic.twitter.com/N4fCUAzJGv — Perihan TOĞAY (@PerihanTogay) May 10, 2023

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da cinayete, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

'EN KISA ZAMANDA TÜM ÖNLEMLER ALINMALI'

Dilek Kaya İmamoğlu, “Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu bir erkek tarafından öldürüldü, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Bir kez daha acı bir şekilde yüzleştik, kadınların yaşam haklarının korunması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için en kısa zamanda tüm önlemler alınmalı… Bekleyecek bir dakikamız bile yok!”

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu bir erkek tarafından öldürüldü, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Bir kez daha acı bir şekilde yüzleştik, kadınların yaşam haklarının korunması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadın cinayetlerinin… pic.twitter.com/F5if36DlzX — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) May 10, 2023

'GÜZEL GÜNLERİ MÜCADELEMİZLE VAR EDECEĞİZ'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “Sakarya Hendek’te #EmineErcandoğdu birlikte yaşadığı Tuncay Gülenç tarafından silahla öldürüldü. Fail aynı silahla intihar etti. Kadınların öldürülmediği, eşit ve özgürce yaşadığı güzel günleri mücadelemizle var edeceğiz.”