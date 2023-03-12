Gelecek Partili Özdağ ve Memleket Partili İnce'den BAE'ye 'Sedat Peker' çağrısı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:15

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 11:23

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 2 ay kala, suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in durumuyla ilgili belirsizlik giderek merak konusu olmaya başladı.

Peker, hatırlanacağı üzere seçimlere 2 ay kala kritik bir video paylaşacağını birkaç defa söylemişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Peker için eşi Özge Peker, sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada; Birleşik Arap Emirlikleri'ne Peker'e uygulanan tecridin kaldırılması çağrısı yaptı.

Özdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Kaldı ki Birleşik Arap Emirliklerinde ikamet eden Sedat Peker bir suçlu ise yeri tecrit değil cezaevi olmalıdır. Yok legal biri olarak ülkenizde bulunuyorsa bu baskı ve tecrit uygulamasının ne hukukta ne sizin geleneklerinizde yeri olmaması gerekir" dedi.

1-Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE)açık çağrımdır.

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz,iki ay sonra yeni parlamentosunu ve Cumhurbaşkanını seçecek.Büyük bir inanç ve mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut iktidardan kurtulmak için gün saymaktadır. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) March 11, 2023

Özdağ'ın paylaşımları şöyle:

"1-Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE )açık çağrımdır. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz,iki ay sonra yeni parlamentosunu ve Cumhurbaşkanını seçecek. Büyük bir inanç ve mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut iktidardan kurtulmak için gün saymaktadır.

2-Devletler arası ilişkiler devamlılık esasına dayanır. Söz konusu ilişkilerin; çatışmalar,düşmanlıklar v şantajlar üzerinden dizayn edilmesini,iki ay sonra gelecek yeni yönetim olarak asla kabul etmeyeceğiz.Bizler tarihi v kültürel bağları olan karşılıklı iki devlet ve milletiz.

3-Söz konusu tarihi bağların yanında, modern dünyanın gereklerini yerine getiren iki bağımsız ve özgür ülke olarak, hukuka ve bireysel haklara olan bağlılıklarımız bizleri daha da saygıdeğer yapacaktır. Karşılıklı işbirliğimiz şantaj veya suçlamalardan azade olmak zorundadır.

4-Arap dostlarımızın örf ve adetlerine olan bağlılıklarını bilmeyen çok azdır. Onlara da ben hatırlatmış olayım: Misafirlerine ve hele ki kendilerine sığınmış olanlara karşı çok hassas ve cömerttirler. Düşmanı bile olsa zarar vermez, teslim etmezler.

5-Onların canını kendi canları gibi aziz görürler. Ve açık söylemem gerekirse bu özellikler modern dünyanın çok da sahip olmadığı hasletlerdir. Ama modern dünya da bir konuda hayli mesafe katetti ki o da bireysel haklar, ifade özgürlüğü ve şeffaflık değerleridir.

6-Gelelim meselemizin esasına. Yaklaşık iki senedir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Sedat Peker, ülkemizin yakıcı sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunmaktaydı. Ve maalesef kendisi yine kendi ifadesiyle eskiden birtakım suç organizasyonlarının da içinde bulunmuştu.

BELGELERİYLE ANLATMAYA BAŞLAMIŞTI

7-Tüm bunlardan nedamet getirmesi, ülkesine ve milletine kendisini hak yok vazife vardır diyerek affettirmek istemesi ve de her şeyden önemlisi adaletin yerini bulması adına içerden ve”çok değerli bir tanık”olarak bildiklerini, şahit olduklarını belgeleriyle anlatmaya başlamıştı.

8-Anlattıkları Türk halkı tarafından dikkatle takip edilmeye başlanmış ve ciddi bir kamuoyu oluşmuştur. Özellikle ülkelerin ve vatandaşlarının başına bela olan uluslararası suç şebekelerinin yanında ülkemizde de birçok suça karışmış kişi ve gurupları ifşa etmekteydi.

9-Türkiye’deki yönetimin bu konulara ilgisiz olması sonucunda kamuoyu baskısı artmış ve devlet başkanı,suç ilişkileri açığa çıkan etrafındaki bazı kişileri de yanından uzaklaştırmıştı.Tüm bunlar olurken ülkenizde legal bir şekilde yaşayan Sedat Peker ise sessizliğe bürünmüştür.

"CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR"

10-Bu sessizliğin sebebi olarak Sedat Peker’in siz Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin bir tecridi ile karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir. Şimdi soruyorum; böyle bir tecrit söz konusu mudur? Bu tecridin gerekçesi olarak can güvenliğinden endişe edildiği söylenmektedir.

11-Bu doğru mudur? Eğer doğruysa legal olarak ülkenizde ikamet eden bu kişinin sosyal medyadan bir açıklama yapması, iddia edilen can güvenliği sorununu daha ne kadar artırabilir? Türkiye’de milyonlarca insan Sedat Peker’den gelecek bir açıklamayı dört gözle beklemektedir.

12-Sadece insanlar değil Türkiye C. devletinin kurumları ve özellikle de adalet mekanizması beklemektedir. Zira tüm bu beyanat,iddia ve ifşalar, soruşturmalar için dosyalanmakta, iki ay sonra işbaşına gelecek yönetimin öncelikli ele alacağı konuların başında gelmektedir.

13-Kaldı ki Birleşik Arap Emirliklerinde ikamet eden Sedat Peker bir suçlu ise yeri tecrit değil cezaevi olmalıdır. Yok legal biri olarak ülkenizde bulunuyorsa bu baskı ve tecrit uygulamasının ne hukukta ne sizin geleneklerinizde yeri olmaması gerekir.

"ÖRTÜLÜ ANLAŞMA IDDİALARINA KARŞI"

14-Ayrıca bu durum karşılıklı tarihi bağları olan iki halkın ortak his ve kanaatleriyle de örtüşen bir şey de değildir. Biz her türlü örtülü anlaşma iddialarına karşı BAE’nin iyi niyetli olarak, kendisine sığınmış bir vatandaşımızı korumak amacıyla hareket ettiğini düşünüyoruz.!

15-Ve fakat bu korumanın bir tecrit şeklinde değil, hür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına layık bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Mevcut iktidarın anlayışına karşı olan insanlar olarak bizler, soyut iddia ve suçlamalar ile sizi asla rencide etmedik.

16-Gün gelip azılı bir düşman olarak lanse edip, gün gelip bir takım şantaj iddialarının iki ülke halklarının birbirine husumet beslemesine de onay vermedik. Bu sadece sizin için değil tüm ülkeler için beslediğimiz bir kanaattir.

17-Tüm bu kanaat ve iyi dileklerimiz sonucunda birkaç ay sonra işbaşına gelecek olan yeni hükümetin, bağımsız ve özgür iki ülke halklarının daha da yakınlaşması adına güzel gayretleri olacağını hatırlatmak isterim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

18-Bu vesileyle, ülkenizde izninizle ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sedat Peker’in ifade hürriyetinin ne kadar değerli olduğunun tarafınızdan da anlaşıldığı kanaatindeyim. BAE, bir kişiyi tweet attığı için koruyamayacak kadar aciz bir devlet değildir. Saygılarımla."

"İMZA VERİYORUM"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de, başlatılan imza kampanyasına destek verdiğini duyurdu. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından da BAE'nin Sedat Peker'e uyguladığı tecridin sonlandırılması için imza kampanyası başlatılmıştı.