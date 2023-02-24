Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar: 'Saray'ın karanlık dehlizlerinde bir oyun planlanıyor'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:26

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:26

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ sosyal medya hesabı Twitter'dan, AKP’nin seçimleri zamanında yapacağı yönündeki kulislere rağmen YSK eliyle seçimin ertelenmesinin planlandığını iddia etti.

Aldığı duyumlar üzerinden uyarıda bulunan Özdağ, “Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin” dedi.

1-UYARIYORUZ. !!!

İktidarın milletimize yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz. Sarayın karanlık dehlizlerinde kotarılan plan özetle: AK Partisi, deprem felaketi sebebiyle güya böyle bir zamanda seçim konuşulmaz diyerek hassas/vicdanlı bir role bürünmüş durumda. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) February 24, 2023

Özdağ paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Uyarıyoruz!!!

İktidarın milletimize yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz. Sarayın karanlık dehlizlerinde kotarılan plan özetle: AK Partisi, deprem felaketi sebebiyle güya böyle bir zamanda seçim konuşulmaz diyerek hassas/vicdanlı bir role bürünmüş durumda.

Cumhur koalisyonunun kesinlikle seçimden kaçmayacağı, zamanında yapacağı, hatta YSK yetiştirebilirse 14 Mayıs’ta bile seçim yapmak istediği propagandası hız kazandı. Ve fakat alttan alta deprem sebebiyle birtakım teknik (!) sorunların varlığı da pompalanmaya başlandı.

İktidar yetkilileri/sözcüleri ve kalemşörleri bu teknik sorunların esasen seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansımayacağını işlerken iktidar EYT dahil belli başlı düzenlemeleri meclisten geçirerek seçime gitmek istediği algısını güçlendirecek.

Kamuoyuna (özellikle dünya kamuoyuna) seçimden kaçmayan, bahanelere sığınmayan, kendine güvenen, yasalara bağlı bir yönetim profili çizecek ki meşruiyetine halel gelmesin. İşte Cumhur koalisyonu da tam olarak böyle olmasını isterken top YSK’nın önüne gelecek.

YSK nasıl ki son anayasa referandumunda seçmen iradesine zarar vermez diyerek yasalara aykırı olarak milyonlarca mühürsüz oy pusulasını geçerli saydı ve bu ucube sisteme yol açtı ise yine bir şekilde benzer bir karar alacak.

Bu sefer de depremde yer değiştiren milyonlarca seçmenin oy kullanması teknik imkansızlıklar sebebiyle mümkün değil diyerek seçimleri “iktidar lehine” makul bir süre ertelediğini açıklayacak. Gerekçe; seçmen iradesinin sandığa sağlıklı yansımayacağı.(!)

Kalın’ı irisi tekmili birden iktidar yetkilileri teknik sorunlar ve seçmen hareketliliğinden bahsederek kesinlikle seçimlerin olmasını istiyoruz ama YSK ne der biz bilemeyiz diyor.

Sizin bu ali cengiz oyunlarınızdan milletçe bıktık usandık.

YSK ne der biz bilemeyiz sözü, sizin altını şimdiden doldurduğunuz biz yapmadık onlar yaptının hazırlığıdır. YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz!

Buradan uyarıyorum; karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin."