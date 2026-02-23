Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gelecek Partisi’nden Bakan Işıkhan’ın reklam panolu iftarına 'Güldür Güldür' göndermesi

Gelecek Partisi’nden Bakan Işıkhan’ın reklam panolu iftarına 'Güldür Güldür' göndermesi

23.02.2026 17:37:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Gelecek Partisi’nden Bakan Işıkhan’ın reklam panolu iftarına 'Güldür Güldür' göndermesi

Gelecek Partisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın AKP reklam panosunun yer aldığı ev iftarı paylaşımına sosyal medyada yayımladığı video ile tepki gösterdi. Parti, videoyu “Reklam Reklam Show” ifadeleriyle kamuoyu ile paylaştı.

Gelecek Partisi, Bakan Işıkhan’ın kamuoyunda gündem olan, AKP reklam panosunun yer aldığı ev iftarı paylaşımına sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile gönderme yaptı. 

Partinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Işıkhan’ın söz konusu iftar sofrasına ait görüntülerin de yer aldığı bir video yayımlandı. Videoda, daha önce bir televizyon kanalında ramazan ayındaki siyasi iftar organizasyonlarını konu alan "Güldür Güldür Show" skecinden kesitlere yer verildi.

Paylaşım, “Reklam Reklam Show” başlığıyla kamuoyuna sunuldu.

İlgili Konular: #Gelecek Partisi #Güldür Güldür