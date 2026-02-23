Gelecek Partisi’nden Bakan Işıkhan’ın reklam panolu iftarına 'Güldür Güldür' göndermesi

Gelecek Partisi, Bakan Işıkhan’ın kamuoyunda gündem olan, AKP reklam panosunun yer aldığı ev iftarı paylaşımına sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile gönderme yaptı.

Partinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Işıkhan’ın söz konusu iftar sofrasına ait görüntülerin de yer aldığı bir video yayımlandı. Videoda, daha önce bir televizyon kanalında ramazan ayındaki siyasi iftar organizasyonlarını konu alan "Güldür Güldür Show" skecinden kesitlere yer verildi.

Paylaşım, “Reklam Reklam Show” başlığıyla kamuoyuna sunuldu.