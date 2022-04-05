Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor
Gelecek Partisi’nden istifa eden Cihan Çoban, uzun süredir hazırlığını yaptığı Politik Merkez Partisi’nin (PMP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına haftaya vereceklerini söyledi.
Ardahan'da uzun süre çeşitli siyasi partilerde görev yapan Cihan Çoban, ''Türkiye, yeni bir partiye merhaba diyor. Önümüzdeki hafta partimizi kuruyoruz'' diyerek duyurduğu Politik Merkez Partisi’nin kuruluş dilekçesini partinin kurucu üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına teslim edeceklerini söyledi.
"VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Türkiye’de 123. Partinin kurma heyecanı yaşadıklarını açıklayan PMP Genel Başkanı Cihan Çoban, şunları söyledi:
"Farkındalığı arttırmak, gelişmiş bir toplum idealini gerçekleştirmek, ileri demokrasi için geliştirdiğimiz düşüncelerimizi milletimiz ile paylaşmak, politikamızı merkeze taşıyarak Politik Merkez Partisini kuruyoruz. Bunun bilincinde olarak yapıcı olmayı bilen, eleştiriyi hazmedebilen, vizyon sahibi, dinamik, bilim ve teknolojiye düşkün, barışçıl, kucaklayıcı, üreten ve paylaşan, küresel gelişmelere hazırlıklı dinamik devlet yapısı adına ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet için çalışmalara başladık. Ön hazırlık olarak 20 ilde kurulumunu hazırladığımız partimiz 40 kurucu arkadaşımız ile kuruluş dilekçemizi önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığına vererek ciddi bir liderlik ile ülkemize getireceğimiz sinerji ile hizmete başlıyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."
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