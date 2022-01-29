Gelecek Partisi'nden Gül ve Soylu videosu: Yorumsuz!

29 Ocak 2022 Cumartesi, 20:17

Gelecek Partisi’nin sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası ile ilgili bir video yayımlandı. Videoda Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik yataran ve siyasete damgasını vuran daha önce yaptıkları açıklamalara yer verildi.

Gül'ün, “Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" sözleri anımsatılarak “görevden alındı” ifadelerine yer verildi. Soylu’nun “Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Arkadaş, sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin görevine devam ediyor” sözlerinin ardından da “görevine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Videonun sonunda da "Yorumsuz!" yazısına yer verildi.

Partinin sosyal medya hesabında bu video, “Yorumsuz!” notuyla paylaşıldı.