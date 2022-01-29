Gelecek Partisi'nden Gül ve Soylu videosu: Yorumsuz!
Gelecek Partisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını; sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile eleştirdi. Abdulhamit Gül'ün "Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerinin anımsatıldığı video "Yorumsuz!" notuyla paylaşıldı.
Gelecek Partisi’nin sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası ile ilgili bir video yayımlandı. Videoda Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik yataran ve siyasete damgasını vuran daha önce yaptıkları açıklamalara yer verildi.
Gül'ün, “Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" sözleri anımsatılarak “görevden alındı” ifadelerine yer verildi. Soylu’nun “Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Arkadaş, sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin görevine devam ediyor” sözlerinin ardından da “görevine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Videonun sonunda da "Yorumsuz!" yazısına yer verildi.
Partinin sosyal medya hesabında bu video, “Yorumsuz!” notuyla paylaşıldı.
Yorumsuz! pic.twitter.com/mjB0y5T5vK— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 29, 2022
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