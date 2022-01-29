CHP'li Gürsel Tekin: Abdulhamit Gül MOBESE kurbanı oldu

29 Ocak 2022 Cumartesi, 18:40

Abdulhamit Gül, 10 Temmuz 2018’de başladığı Adalet Bakanlığı görevini bugün itibariyle bıraktı. Resmi Gazete’de yer alan resmi dille ‘görevden affını istedi’, yani istifa etti ve yerine eski bakan Bekir Bozdağ atandı.

Gül, bakanlığı boyunca kabineden bir isim ile son bir yılda üç kez karşı karşıya geldi. Siyaset gündemine ise bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Abdulhamit Gül arasındaki tartışma damga vurdu. Gül’ün istifasının ardından bu tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesine hakaret eden bir kişinin mahkemeye çıktığını ve adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek karara tepki gösterdi.

Gül’ün yanıtı ise “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” oldu. Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınadı. Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin “sosyal medya değil, parlamento olduğunu” vurguladı. Soylu ise tartışmaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

SOYLU’YA 'HUKUK ARKADAN GELSİN' ÇIKIŞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kasım 2021’de “Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” ifadelerini kullandı.

Üç gün sonra 8 Kasım 2021’de Abdulhamit Gül, Soylu'nun bu sözlerine de yine ismini anmadan “Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti” cevabını verdi.

AKP'de eleştirilere neden olan Gül'ü istifaya götüren sebeplerden en önemlisinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı kriz olduğu değerlendirmesi yapıldı.

GÜL'DEN BİR ÇIKIŞ DAHA: İMAMOĞLU VE MOBESE

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışının ardından İBB denetiminde olmayan, bakanlık denetiminde olan bölgeler için İBB yönetimi ve Başkan Ekrem İmamoğlu hedef gösterilmişti.

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar fırtınası sürecinde bir balık restoranında İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte olması, AKP ve yandaşları tarafından hedef gösterilme sebebi oldu.

İmamoğlu'nun restorana gelirken kayda alınan MOBESE görüntülerinin basına yansıması da tartışma konusu oldu. İmamoğlu'nun sürekli takip edildiği iddiası gündeme geldi.

Soylu ile arasındaki gerilim devam ederken Gül'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Gül şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz ve bu çerçevede delil üreterek, tezgahlarla, oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık.

Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran, bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

GÜRSEL TEKİN: ABDULHAMİT GÜL MOBESE KURBANI OLDU

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’da; Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ni ziyaret etti. Tekin, Dernek Başkanı Arzu Lastikçi ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.



CHP'li Tekin de, Abdulhamit Gül'ün istifasının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile gittiği yemekle ilgili MOBESE görüntülerinin yayınlanmasına gösterdiği tepkinin sonucu olduğunu savundu.

Tekin, "Sayın Bakan daha önce de bu reformlarla ilgili ciddi uğraşları, çabaları vardı. Büyük olasılıkla orada ciddi bir çelişki vardı. Ama kişisel olarak benim kişisel düşüncem bakan MOBESE kurbanı oldu" dedi.

"SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZIN BİR BÜYÜKELÇİYLE BİR YEMEKTE, BU İFŞA EDİLDİ"

Tekin, Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasıyla ilgili şunları söyledi: