Gelen hastaları 'çatıda' saklıyormuş: Mersin'de 'sahte diş hekimi' tutuklandı
Mersin'de 20 yıldır hekimlik yaptığı iddia edilen sahte diş hekimi, CİMER'e yapılan ihbar neticesinde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sahte diş hekimi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde merdiven altı muayenede sahte diş hekimliği yaptığı öne sürülen bir şahıs CİMER'e ihbar edildi.
Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsın, insanlara yanlış tedavi uygulanarak mağduriyetlere neden olunduğunu tespit etti.
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan M.Ç. polis ekiplerini görür görmez bir berbere kaçtı ve saklandı. Ekipler, M.Ç.'yi saklandığı yerde bularak gözaltına aldı.
MUAYENE İÇİN GELEN HASTALARI ÇATIDA SAKLIYORMUŞ
Öte yandan, M.Ç.'nin muayene için gelen insanları da binanın çatısına sakladığı anlaşıldı.
İşyerinde yapılan kontrolde diş muayenesi için gerekli malzemeler olduğu tespit edilirken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrardan kullanılmak üzere saklandığı kaydedildi.
Yapılan detaylı arama sonucunda işyeri mühürlenirken, M.Ç. isimli şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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