‘Geleneksel Tıp’ Resmi Gazete’de: ‘Elveda kanıta dayalı modern tıp’

Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde “Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü (TÜGET)” kurulmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Birgün’ün aktardığına göre, yeni düzenlemeyle birlikte kurulan enstitüye, GETAT alanında teşhis ve tedavi standartları belirleme, eğitim ve sertifikasyon programları düzenleme, AR-GE çalışmaları, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirilen ürünleri ticari değere dönüştürme gibi yetkiler tanındı.

Yönetmelikte, kamu kaynaklarıyla geliştirilen yöntemlerin lisanslanması, özel sektörle paylaşılması ve bu amaçla şirket kurulması için teklif sunulabileceği de yer aldı.

"ELVEDA KANITA DAYALI MODERN TIP"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığı, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ile GETAT uygulamalarını kurumsallaştırıyor. Elveda kanıta dayalı modern tıp, yaşasın sülük, hacamat, ot … tedavisi!" diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.