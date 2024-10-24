Gelibolu'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gelibolu'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:19

Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınmayan Selman Dalkız (38) için komşuları durumu polise bildirdi.

Selman Dalkız’ın Hallaç Hüseyin Geçit Sokak’ta evine gelen polisler eve girdiğinde Selman Dalkız’ı hareketsiz bir şekilde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selman Dalkız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Selman Dalkız’ın cenazesi Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Etiketler: #Gelibolu #ölü bulundu

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