Haber alınamıyordu... Yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:06

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:06

Olay, Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Işık Hancı’ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kilitli kapıyı kırarak içeriye girdiğinde yaşlı adamı koltukta hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Işık Hancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hancı’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Işık Hancı’nın kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.