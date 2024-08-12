Gelibolu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:06
Gelibolu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü kavşağında yaşandı. V.K. yönetimindeki 34 RVB 59 plakalı otomobil, S.K.’nin kullandığı 17 LP 122 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Gelibolu haberleri çanakkale haberleri

İlgili Haberler

Ankara'daki feci kazaya ait son görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki feci kazaya ait son görüntüler ortaya çıktı
2023’te yatırımcılarına 4,2 milyar dolar kazandıran Trade Smart platformu, Türkçe hizmet vermeye başladı

2023’te yatırımcılarına 4,2 milyar dolar kazandıran Trade Smart platformu, Türkçe hizmet vermeye başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler