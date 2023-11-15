Gelin arabası boş araziye düştü: 2 kişi yaralandı!
Samsun'da gelin arabası boş araziye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza gelin ve damat yara almadan kurtuldu.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Oğuzhan Kaptanoğlu'nun (24) kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş 55 AGG 061 plakalı otomobil, konvoy sırasında kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten boş araziye düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Sürücü ile yanındaki Selinay Koca (24) yaralandı; gelin ile damat kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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