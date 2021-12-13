Gelin ve damat sahne şovu yaparken metrelerce yükseklikten düştü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde sahne şovu yapan gelin ve damat bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucunda metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

(İHA)
13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:09
Gelin ve damat sahne şovu yaparken metrelerce yükseklikten düştü
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Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.

İP KOPTU

Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere düştü. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu.



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