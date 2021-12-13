Ünlü yönetmen duyurdu: 'Şu ana kadar gördüğünüz en korkunç Batman'e hazır olun'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Sinemaseverler, yeni Batman filmi için gün sayıyor. 4 Mart 2022’de vizyona girecek olan "The Batman" filminin yönetmeni Matt Reeves, filmdeki Batman karakterinin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Total Film Magazine'e konuşan Reeves, Robert Pattionson tarafından canlandırılacak olan karakterin, izleyicilerin şu ana kadar beyazperdede karşılaştığı Batman’lerden çok daha korkutucu olacağını söyledi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BATMAN FİLMİ YAPILMAMIŞTI'

Web Tekno'nun aktardığına göre, Pattinson’un canlandırdığı karakterin daha önce görülmemiş bir Batman’i beyazperdeye yansıtacağını belirten yönetmen, "Bence bu film, şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman’i size gösterecek. Daha önce böyle bir Batman filmi yapılmamıştı. Bu filmdeki kötü karakterler de en az Batman kadar korkutucu. Yapımın bir aksiyon, dedektiflik ve psikolojik gerilim hikâyesi olduğunu söyleyebilirim. Bu da onu şu ana kadar yapılan Batman filmlerinden farklı bir yere koyuyor" ifadelerini kullandı.

ROBERT PATTINSON: BATMAN'İ 'TUHAF BİR YARATIK' OLARAK GÖRÜYORUM

Robert Pattinson da yaptığı açıklamalarda Batman’i ‘intikam peşinde ve pervasız bir rock yıldızı havasında olan tuhaf bir yaratık’ olarak nitelendirdi ve bu tarz bir Batman’in daha önce görülmediğine vurgu yaptı.

Pattinson, “Batman ile Bruce Wayne arasında büyük bir fark var. Bruce’un kişiliği üzerinde fazla kontrolü yok. Her gece Batman kıyafetinin içinde kayboluyor ve suçluları avlıyor. Bu sebeple onu ‘tuhaf bir yaratık’ olarak görüyorum” dedi.