Ünlü yönetmen duyurdu: 'Şu ana kadar gördüğünüz en korkunç Batman'e hazır olun'
"The Batman" filminin yönetmeni Matt Reeves, Robert Pattinson'ın canlandıracağı karakterin daha önce görülmemiş bir Batman’i beyazperdeye yansıtacağını söyledi. Film, 4 Mart 2022’de vizyona girecek.
Sinemaseverler, yeni Batman filmi için gün sayıyor. 4 Mart 2022’de vizyona girecek olan "The Batman" filminin yönetmeni Matt Reeves, filmdeki Batman karakterinin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Total Film Magazine'e konuşan Reeves, Robert Pattionson tarafından canlandırılacak olan karakterin, izleyicilerin şu ana kadar beyazperdede karşılaştığı Batman’lerden çok daha korkutucu olacağını söyledi.
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BATMAN FİLMİ YAPILMAMIŞTI'
Web Tekno'nun aktardığına göre, Pattinson’un canlandırdığı karakterin daha önce görülmemiş bir Batman’i beyazperdeye yansıtacağını belirten yönetmen, "Bence bu film, şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman’i size gösterecek. Daha önce böyle bir Batman filmi yapılmamıştı. Bu filmdeki kötü karakterler de en az Batman kadar korkutucu. Yapımın bir aksiyon, dedektiflik ve psikolojik gerilim hikâyesi olduğunu söyleyebilirim. Bu da onu şu ana kadar yapılan Batman filmlerinden farklı bir yere koyuyor" ifadelerini kullandı.
ROBERT PATTINSON: BATMAN'İ 'TUHAF BİR YARATIK' OLARAK GÖRÜYORUM
Robert Pattinson da yaptığı açıklamalarda Batman’i ‘intikam peşinde ve pervasız bir rock yıldızı havasında olan tuhaf bir yaratık’ olarak nitelendirdi ve bu tarz bir Batman’in daha önce görülmediğine vurgu yaptı.
Pattinson, “Batman ile Bruce Wayne arasında büyük bir fark var. Bruce’un kişiliği üzerinde fazla kontrolü yok. Her gece Batman kıyafetinin içinde kayboluyor ve suçluları avlıyor. Bu sebeple onu ‘tuhaf bir yaratık’ olarak görüyorum” dedi.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
- Kar için tarih verildi
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Arınç canlı yayını terk etti