Gelinleri Şükriye Aci şikâyetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci'nin ailesinden yeni hamle!

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci’ye dava açtı.

Kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz şekilde kullandığı araç, yol kenarında arızalanan 3 ATV’ye çarpmış, Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken diğer kişiler yaralanmıştı.

Aci’nin anne ve babası Özer Aci ile Pervin Aci, 2 yaşındaki torunları Pars’ı kendilerine göstermediğini iddia ettikleri gelinleri Şükriye Aci’ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak “çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması” talebinde bulundu.

'ŞÜKRİYE ACİ, ÇOCUĞU BİZE GÖSTERMEYECEĞİNİ İLAN ETTİ'

Mahkemeye sunulan dilekçede, Şükriye Aci’nin, eşinin ölümünden sonra kazaya neden olan Timur Cihantimur’un ailesiyle görüşmeler yaptığı ve maddi-manevi zararlarının karşılanması karşılığında şikâyetinden vazgeçtiği belirtildi.

Dilekçede, “Şükriye Aci, haber sitelerine verdiği röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmış olmasına rağmen, torunumuzu görememek kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

'TORUNUMUZLA HAFTADA BİR GECE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ'

Özer Aci ve Pervin Aci, torunları Pars’ın psikolojik gelişim sürecinde olduğunu vurgulayarak, mahkemeden belirli gün ve saatlerde görüşme hakkı tanınmasını talep etti.

Dilekçede, “Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun Pars ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını istiyoruz” denildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtığı ve iade süreçlerinin sürdüğü biliniyor. Aci ailesinin bu dava ile torunları Pars ile bağlarını koparmamak için hukuki mücadele başlattığı belirtiliyor.