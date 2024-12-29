Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:55

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:55

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Adaylar, tercih sırasına göre 5 il belirleyerek başvuru yapabilecek. Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek.

GİB, toplamda 850 uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 820'si gelir uzman yardımcısı, 30'u ise devlet gelir uzman yardımcısı olarak görevlendirilecek. Başvurular iki aşamada alınacak. İlk olarak, ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Nihai başvuru süreci ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan 2025 tarihinde yapılırken, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan 2025 tarihinde Ankara’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi’nde düzenlenecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.