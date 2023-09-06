Gelir İdaresi’nden “Ek MTV iptal edildi” haberlerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:52

Güncelleme: 06.09.2023 - 20:52

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden ‘Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada ek MTV’nin 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğu öne sürüldü.

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği yönündeki haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğu söylenen açıklamada, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız” ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı da aktarıldı.