Gelir vergisi: “Bordro Mahkumları”

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 18:05

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 18:38

BBC

Türkiye'de tüm ücretli çalışanlar, kazançlarına göre vergilendiriliyor.

20 bin TL brüt maaş kazanan bir çalışanın cebine 2023’ün Ocak ayında 15 bin 650 TL girdi. Ekim'de ise 14 bin TL girecek. Peki Ekim ayında kesilen 6 bin TL nereye gidiyor?

Türkiye'deki maaşlarda daha çalışanın cebine girmeden otomatik Hazine'ye gönderilen kesintiler neye göre belirleniyor? Gelir vergisi oranları adaletli mi? Enflasyon sebebiyle maaşlara düzenleme yapıldığında çalışanların vergi yükü nasıl artıyor?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın katkılarıyla çalışanlara uygulanan gelir vergisini inceledik.

Haber- Video: Esra Yalçınalp

Grafikler: Osman Kaytazoğlu

Katkıda bulunan: Fatima Çelik, Selim Büyükgüner

Teşekkürler: Prof. Dr. Murat Batı

https://www.youtube.com/watch?v=wbWPEB-e0yY