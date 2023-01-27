Gelir vergisi: “Bordro Mahkumları”
Türkiye'de tüm ücretli çalışanlar, kazançlarına göre vergilendiriliyor. Maaşlarda daha çalışanın cebine girmeden otomatik Hazine'ye gönderilen kesintiler neye göre belirleniyor? Gelir vergisi oranları adaletli mi? Enflasyon sebebiyle maaşlara düzenleme yapıldığında çalışanların vergi yükü nasıl artıyor?
Türkiye'de tüm ücretli çalışanlar, kazançlarına göre vergilendiriliyor.
20 bin TL brüt maaş kazanan bir çalışanın cebine 2023’ün Ocak ayında 15 bin 650 TL girdi. Ekim'de ise 14 bin TL girecek. Peki Ekim ayında kesilen 6 bin TL nereye gidiyor?
Türkiye'deki maaşlarda daha çalışanın cebine girmeden otomatik Hazine'ye gönderilen kesintiler neye göre belirleniyor? Gelir vergisi oranları adaletli mi? Enflasyon sebebiyle maaşlara düzenleme yapıldığında çalışanların vergi yükü nasıl artıyor?
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın katkılarıyla çalışanlara uygulanan gelir vergisini inceledik.
Haber- Video: Esra Yalçınalp
Grafikler: Osman Kaytazoğlu
Katkıda bulunan: Fatima Çelik, Selim Büyükgüner
Teşekkürler: Prof. Dr. Murat Batı
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