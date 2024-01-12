Gemide Türk mürettebat kayboldu: Denizde aranıyor!

Bartın'da Malta bandralı ‘PS VALETTA’ isimli gemide, temizlik işlerinden sorumlu mürettebat olarak görev yapan M.Ş (26) kayboldu.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:01
Gemide Türk mürettebat kayboldu: Denizde aranıyor!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğunda ve 23 Türk mürettabatın bulunduğu kuru yük gemisi dün Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığından geçti.

Uluslararası sularda gittiği sırada, temizlik işlerinden sorumlu olan Türk mürettebat M.Ş. gemide kayboldu. Diğer mürettebat gemide arama yaptı. Ancak M.Ş. bulunamadı.

Gemi kaptanı, durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları denizde arama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de havadan arama çalışmalarına destek verdi. Denize düştüğü üzerinde durulan mürettebatı arama çalışmaları sürerken gemi de açıkta bekliyor.


Bartın gemi yük gemisi Mürettebat

İlgili Haberler

En çok tartışılan konuların başında geliyordu: Türkiye’den İsrail’e giden gemi sayısı açıklandı

En çok tartışılan konuların başında geliyordu: Türkiye’den İsrail’e giden gemi sayısı açıklandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 54 gündür aranıyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 54 gündür aranıyor
İran Tüpraş'a ham petrol taşıyan gemiye neden el koydu?

İran Tüpraş'a ham petrol taşıyan gemiye neden el koydu?

En Çok Okunan Haberler