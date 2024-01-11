Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 54 gündür aranıyor

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:32

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları karadan ve denizden yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, denizden de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verdiği çalışmalarını koşulların düzelmesinin ardından devam ettirmesi bekleniyor. Şirkete ait gemi, Bozhane Limanı'nda demirli bulunuyor.

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor. Çıkan malzemeler kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.